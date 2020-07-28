AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اختلفوا على غطاء خزان المياه.. القصة الكاملة لمقتل مصريين بالمملكة على يد سعودي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:19 م
المواطن المصري السعودية
المواطن المصري السعودية
Advertisements
سعيد العربي

تعرض اثنين من المصريين العاملين بمجال الإنشاءات في السعودية، لحادث مؤلم جديد على يد مواطن سعودي إثر إطلاقه الرصاص عليهما، بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.


وروى أحد أبناء الجالية المصرية بالسعودية لـ"صدى البلد" طالبا عدم ذكر اسمه، تفاصيل الحادث، قائلا: إنه نتج بسـبب حدوث اختلاف على عمل خزان للمياه، وعلى أثره قام المواطن السعودي بإطلاق النيران من سلاحه على المواطنين المصريين بثلاثة طلقات نارية وسقطوا صرعي على الفور.


وروي أحد أعضاء الجالية المصرية وقائع الحادثة، قائلا: "إن المواطنين المصريين كانوا يعملون على تشطيب عقار ملك القاتل وحضر بنفسه اليهم وجرى بينهم نقاشات خاصة بالعمل ولم يحدث أي شجار او خلاف بينهم"، موضحا أن الخلاف بدأ بسبب ماسورة خزان مصب مياه وكان من المفترض أن يكون مغطى بغطاء.

وتابع: " بعد أن طلب منهم القاتل وضع الغطاء على الخزان قالوا له إن ذلك ليس عملنا فنحن نعمل نجارين وليس من أعمالنا وضع الغطاء وهذا العمل خاص بالسباكة".

واستكمل: "بعد أن انتهى الامر وشرع المصريين في استكمال عملهم وغاب عنهم القاتل لحظات عاد لهم مرة أخرى من خلفهم، وكان يحمل سلاحا آليا، وأنهال عليهم بالرصاص حتى لفظو أنفاسهم الأخيرة، وبعد الواقعة حضر أحد العاملين بالسفارة المصرية وحتى الآن جاري متابعة القضية".

كانت السفيرة نبيلة مكرم أكدت أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وسلم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى "عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983" والآخر يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي - مواليد 1967".


وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.


وقالت الوزيرة إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط  تاريخية، مضيفة: "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

أثارت جدلا بالسعودية | تفاصيل جريمة شارع الحج بمكة

محمد سعفان يتابع مستحقات العامل المصري القتيل على يد سعودي

أهم الأخبار.. تراجع وفيات وإصابات كورونا.. آخر تطورات تعدى كويتى على مصرى.. تفاصيل هبوط عمارة الزمالك

تفاصيل مقتل 2 مصريين بالرصاص على يد مواطن سعودي فى المملكة

ترشيحاتنا

بكيت قبل المباراة الأخيرة.. لوفرين يودع محمد صلاح

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ سبب يجعلك تسارع بالتوبة الآن

اللاعب ينتظر ناديا إنجليزيا كبيرا.. شوبير يكشف عرض الأهلي الخيالي لضم رمضان صبحي نهائيا

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لـ الدوري الإنجليزي

دعوات الرحمة تسبق طبيب الغلابة.. شاهد لحظة دفن الدكتور محمد مشالي بالبحيرة

موجز السوشيال ميديا: نائب رئيس الإمارات ينعى طبيب الغلابة.. محمد محسن يهنئ هبة مجدى بعيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو ومكياج لافت.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها

وصول لاعبي الجونة ملعب التتش لخوض ودية الأهلي.. صور

رواد السوشيال ينعون طبيب الغلابة بكلمات مؤثرة.. وقصة جدارية صُممت تكريمًا له في المغرب