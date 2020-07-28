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رياضة

القوة الضاربة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة وديا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:59 م
رينيه فايلر مدرب
رينيه فايلر مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى
أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل وديا فى إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلى كالأتى : 

حراسة المرمى : محمد الشناوى 

خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .

خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .
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