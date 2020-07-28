القوة الضاربة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة وديا

أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل وديا فى إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز .
وجاء تشكيل الأهلى كالأتى :
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .
خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .
خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .