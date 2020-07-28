القوة الضاربة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة وديا

وجاء تشكيل الأهلى كالأتى :



حراسة المرمى : محمد الشناوى



خط الدفاع : محمد هانى ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلى معلول .



خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان .



خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن .

أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل وديا فى إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز .