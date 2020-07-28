وزير الري الأسبق: الرئيس السيسي وجه باستمرار التفاوض للحفاظ على حقوق مصر المائية.. فيديو





وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن اثيوبيا تدعي أن مصر ترغب في الحصول على كميات كبير من المياهدليست من حقها وهذا خطا من الجانب الأثيوبي.





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وتابع وزير الري الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار معركة التفاوض مشيرا إلى أن الدولة داعمة للتفاوض لتحقيق الحفاظ على حقوق مصر المائية منذ الفراعنة حتى الان .





وأشار علام إلى أن مصر لا تتفاوض حول حصتها في مياه النيل ولكن تتفاوض على قواعد التشغيل بما لا يضر مصر فى فترة الجفاف مؤكدا أن مصر ستحافظ على كل قطرة من حقها.



