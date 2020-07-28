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وزير الري الأسبق: الرئيس السيسي وجه باستمرار التفاوض للحفاظ على حقوق مصر المائية.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:26 م
سد النهضة
سد النهضة
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن  رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل حالة من القلق الداخلي بعد الهجوم الاعلامى من اثيوبيا تعبى مصر مدعية أن مصر ستصعد القضية عسكريا. 

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن اثيوبيا تدعي أن مصر ترغب في الحصول على كميات كبير من المياهدليست من حقها وهذا خطا من الجانب الأثيوبي.

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وتابع وزير الري الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار معركة التفاوض مشيرا إلى أن الدولة داعمة للتفاوض لتحقيق الحفاظ على حقوق مصر المائية منذ الفراعنة حتى الان .

وأشار علام إلى أن مصر لا تتفاوض حول حصتها في مياه النيل  ولكن تتفاوض على قواعد التشغيل بما لا يضر مصر فى فترة الجفاف مؤكدا أن  مصر ستحافظ على كل قطرة من حقها.

وقال وزير الري الأسبق أن مصر تمتلك كفاءات عالية على مستوى العالم في الإدارة المائية مؤكدا أن مصر لديها خطة طموحة وسيتم صرف تريليون جينه من أجل رفع كفاءة الاستخدامات المائية واعادة استخدامات المياه الملوثة وخلافه. 
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