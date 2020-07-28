الري: مصر تدير ملف المياه بكفاءة.. وتأهيل الترع خلال عامين.. فيديو

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري بوزارة الري أن مصر تدير ملف المياه بكفاءة كبيرة، مؤكدا أنه لديها أعلى الكفاءات فى استخدام المياه فى العالم وافريقيا .





وأضاف خالد خلال تصريحات لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أنه لدينا خطة طموحة في عام 2050 مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق تلك الخطة من الأن وهي استخدام مياه الصرف الزراعي





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وتابع رئيس مصلحة الري بوزارة الري اننا سنعمل على تأهيل الترع كمرحلة اولى لانها تأثيرها يظهر بشكل كبير في توصيل المياه بشكل اسرع للفلاح، مؤكدا أنه قطعنا شوط كبيرا فيها .





وأشار المهندس عبد اللطيف خالد إلى أنه سنعمل على الإنتهاء من مرحلة تأهيل الترع خلال العامين القادمين، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية لتأهيل الترع نحو 20 مليار جنيه على الأقل.



