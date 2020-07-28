عمرو دياب الأعلى مشاهدة على يوتيوب في شهر يوليو

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة المشاهدات على موقع يوتيوب بين جميع مطربي الوطن العربي لشهر يوليو الجاري.





وأعلن حساب يوتيوب شارت عبر موقع تويتر عن تحقيق الهضبة أعلى نسبة مشاهدات واستماع لمطرب عربي بمعدل 79 مليون مشاهدة لقناته الرسمية على يوتيوب.





ونشر الشاعر تامر حسين جزءا من كلمات أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة " يا بلدنا الحلوة " عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .





وتقول كلمات الأغنية :





وبحب انا اتغزل فى بلادى ,, واوصفها بطريقتى

كتبت لك كام غنوة عدى 30 ,, ولسه يا حبيبتى

طول ما احنا فينا الروح ,, هنحب فيكى انتى





وعلق تامر حسين قائلا :" ان شاء الله أغانينا الجاية لمصر مختلفة وغزل فى حب بلدنا الحلوة ".





و ينطلق كليب "يا بلدنا يا حلوة" في وقفة عيد الأضحى المبارك، ضمن الحملة الإعلانية لاحدى شركات المحمول، وكتب كلمات الأغنية: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق مدكور وإخراج: طارق العريان، وإنتاج شركة RAW لـ طارق العريان وموسى عيسى.





يذكر ان عمرو دياب طرح مطلع العام الجاري ألبومه سهران والذي حقق أعلى نسب مشاهدات واستماع عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.