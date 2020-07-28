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مصر لن تترك حقها .. أحمد موسى: مفاوضات سد النهضة من أصعب المعارك

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:21 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن سد النهضة الأثيوبي، قائلا :"الرسالة جاءت في توقيت خائف فيه الشعب المصري من أزمة سد النهضة".

وأضاف موسى، «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السيسي تعتبر رسالة اطمئنان وأغلقت أبوابا كثيرة جدا للخوف والقلق كانت مفتوحة خلال الفترة الأخيرة للمصريين.

وتابع مقدم «على مسئوليتي»، أنه الرئيس السيسي ذكر الأسد في تصريحاته، وحسم الأمر، لافتا إلى أنه يعتقد أن مفاوضات سد النهضة من أصعب المعارك.

وأشار إلى أن مفاوضات سد أثيوبيا هى الأصعب في تاريخ مصر، مؤكدا أن مصر لن تترك حقها التاريخي في مياه نهر النيل وهذا الأمر اتضح في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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