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محافظات

خروج ٥ حالات من مستشفى عزل الأقصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شمس يونس
شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، االثلاثاء، خروج ه حالات تعافى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد مرور الدكتور أحمد خليل مدير العزل على الحالات قبل الخروج.

 قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يد واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة.

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وأضاف "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب المدير، أن معدلات الشفاء داخل المستشفي في أزدياد مستمر ونحن علي أعتاب إنفراج الأزمة، وذلك مشروط بفضل زيادة الوعي والحفاظ علي الإجراءات الإحترازية لدي المواطن الأقصرى.

 قال عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، إنه بذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن ٣٨٧ حالة شفاء من كورونا و ٢٣ عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية .

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