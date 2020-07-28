خبير: مصر بدأت عهدا جديدا لتطوير شركات الغزل والنسيج.. والسيسي يعلم المشاكل والحلول





وأضاف "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن تحديد الرئيس لوزارة قطاع الاعمال العام، جدولا زمنيا محدد المعالم لتطوير شركات الغزل والنسيج وتحديثها هيكليا وليس من ناحية الشكل فقط، يؤكد أن الدولة المصرية ستحدث ثورة مرتقبة في هذه الصناعة الرائدة، معتبرا أن التكليفات الرئاسية ستكون محل محاسبة ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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وأشار إلي أن الحكومة قطعت شوطا هاما في عمليات اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام خصوصا شركات الغزل والنسيج من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لوضع دراسة للتطوير وهو ما يتم العمل عليه فعليا، موضحا أن المرحلة الراهنة تؤكد أن الدولة ماضية نحو استغلال أصولها أفضل استغلال للتخلص من المديونية القائمة ورفع كفاءة الشركات و المصانع و محالج الأقطان. وأشار إلي أن الحكومة قطعت شوطا هاما في عمليات اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام خصوصا شركات الغزل والنسيج من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لوضع دراسة للتطوير وهو ما يتم العمل عليه فعليا، موضحا أن المرحلة الراهنة تؤكد أن الدولة ماضية نحو استغلال أصولها أفضل استغلال للتخلص من المديونية القائمة ورفع كفاءة الشركات و المصانع و محالج الأقطان.







أوضح " أبوزيد" أن الرئيس علي دراية تامة بمشكلات قطاع الغزل والنسيج، وتصريحاته عقب افتتاح المجمع، تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة علي تطوير الشركات القائمة و رفع كفاءة العمالة وإصقال مهاراتهم حتي تنعكس الاجراءات علي جودة المنتجات او تواكب التطورات العالمية مما يعزز من قدرات تنافسية المنتج المصري.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة الروبيكي للأثاث، المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي: "مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال"؛ لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.



