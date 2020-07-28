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أخبار البلد

الدير الأبيض بسوهاج يعلن تفاصيل الاحتفالات بعيد الأنبا شنودة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:37 م
الدير الأبيض
الدير الأبيض
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سامح سلام
أعلن دير القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" بسوهاج، فتح أبوابه لاستقبال الزائرين بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، حتى الخميس ٣٠ يوليو الجارى من الساعة الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأكد دير الأنبا شنودة، أنه سيغلق أبوابه أيام الجمعة ٣١ يوليو والسبت والأحد ١ و ٢ أغسطس المقبل، ليعود لفتح أبوابه مرة أخرى بدءًا من الاثنين ٣ أغسطس.

واحتفل دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي، بعيد استشهاد شفيع الدير ورفيقيه القديسين الأنبا اندراوس والأنبا خريستوذللو.

وصلى نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي صلاة العشية، بالدير وشاركه بعض الآباء كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. كما صلى نيافته قداس العيد، بالدير ذاته.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيتم إعادة فتح الكنائس في القاهرة والإسكندرية يوم ٣ أغسطس المقبل.
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