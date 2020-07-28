المحاكمات في يوم.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالسيدة زينب.. والسجن 15 عاما لـ 4 متهمين في سرقة المواطنين بالخليفة

* المشدد 3 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالسيدة زينب

* السجن 5 سنوات لمتهم لارتكابه جريمة الاتجار في الحشيش بأكتوبر





شهدت أروقة ساحات المحاكم العديد من القضايا الهامة، من أبرزها صدور عدة أحكام ما بين السجن والسجن المشدد للعديد من المتهمين بقضايا متنوعة.





عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري، المتهم "ا .م" نجار بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالسيدة زينب.









وكشف أمر إحالة المتهم بالقضية رقم 2073 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .









وتضمنت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد معاون مباحث قسم السيدة زينب انه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم بالتوجه للمكان الذي ايقن تواجده فيه أبصره يقوم بعملية اتجار في المواد المخدرة فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وبمواجهته بالمضبوطات اقر باحرازها بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف الجوال لتسهيل عملية الاتجار والتواصل مع عملائه .









وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 3 متهمين بالإكراه بدائرة قسم الخليفة، بالسجن المشدد 15 سنة.









وأسندت النيابة للمتهمين " محمد. ع"، و"أحمد.م"، و"حمدى. أ"، و "إسراء.ع"، تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهم "ي.ز"، و " م.ي"،و "م.أ"، وذلك حال حيازة المتهم الأول والثانى لسلاح نارى، بأن استوقفوهم بزعم أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهم لسيارة أجرة يستقلونها، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.





واسندت النيابة للمتهمين تهمة التدخل فى وظيفة من من الوظائف العمومية وهى رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك.









وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري بمعاقبة المتهم" م.ع" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسيدة زينب.





وكشف أمر إحالة المتهم مع اثنين آخرين سبق الحكم عليهم بالقضية رقم 583 لسنة 2019 جنايات السيدة زينب، بأن المتهمين جميعًا وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي عقود بيع ابتدائية وذلك بان اتفق المتهمين الاول والثاني مع المتهم الصادر بحقه الحكم المتقدم وساعداه بان امداه بالبيانات الواجب توافرها فقام "م.ع" باصطناع المحررات علي غرار المحررات الصحيحة واصبغ عليها صفته الرسمية بان قدمها لاحدي الدوائر المدنية بجنوب القاهرة محتجًا بما ورد بالمحررات من بيانات فصدر فيها حكم بصحة ونفاذ العقود الابتدائية فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.





وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية انه ثبت بتقرير الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير ان المحرر العقد الابتدائي المقدم لمحكمة جنوب القاهرة مزورًا.





وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة موضوع الاتهام فيما زورا من أجله وذلك بان احتجوا بما ورد ببياناتها مع علمهم بتزويرها فأمرت النيابة بإحالتهم لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة جنائية لمحاكمتهم وفق أمر الإحالة.





وفى سياق متصل عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري المتهم " م.ح" مالك حانوت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه في واقعة اتهامه بالاتجار في الحشيش والترمادول بأكتوبر.









وأوضح أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بالقضية رقم 479 لسنة 2019 جنايات ثاني اكتوبر بان المتهم في نطاق دائرة قسمه أحرز بقصد الاتجار جوهري الحشيش والترمادول المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونًا .





وأشارت أدلة الشهود بالقضية إلى أنه أثناء تواجد أحد الضباط بديوان القسم حضر إليه مصدره السري وأخبره بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم فسطر محضر بالتحريات لاستصدار إذن من النيابة العامة، كما شهد معاون مباحث اخر بالقسم بأنه تنفيذا لقرار النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه انتقل لمكان تواجده وبضبته وتفتيشه عثر علي كمية من عقار الترمادول المخدر وعثر بالحانوت الخاص به علي كمية من الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل التواصل والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه.



