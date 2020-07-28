انتخابات الشيوخ.. أول مؤتمر لـ مستقبل وطن لدعم مرشحيه في كفر الشيخ.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مؤتمرًا حاشدًا بمنطقة بورصة الأسماك بالرياض؛ لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة، فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





و قيادات الحزب بالمحافظة والمراكز، وعدد كبير من أهالى مركز الرياض والمراكز المجاورة. كان ذلك بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بكفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، والدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وعلاء عبدالله، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وتوفيق أبو أحمد، الأمين المساعد بالمحافظة، ورضا عبدالعزيز، أمين الحزب بمركز الرياض،





في البداية، قال المهندس عبد السميع يوسف، نقيب مهندسي كفر الشيخ، ومرشح القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، إن مرشحى الحزب جميعهم فى خدمة الوطن والمواطن، وأن مركز الرياض كغيره من مراكز المحافظة، يتميز بالمواقف الوطنية لأبنائه ودائمًا ما يختار أفضل النواب عن الشعب معبرًا عن فخره بأنه أحد أبناء مركز الرياض.





وطالب اللواء حسن البحيرى، مرشح حزب مستقبل وطن "فردي"، أهالى المحافظة بالخروج يومي الانتخابات، لاستخدام حقهم الدستورى، وانتخاب مرشحى الحزب، مؤكدًا أن الدافع الأول لترشحه خدمة أهالى المحافظة.





وأوضح أشرف عبدالونيس، مرشح الحزب "فردي"، أن شعار حزب مستقبل وطن هو المنافسة الانتخابية الشريفة، وبذل كل الجهد لتحقيق النجاح، خاصة أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير خلال المرحلة القادمة ، متمنيا النجاح لمرشحى الحزب الذين لن يدخروا جهدًا فى خدمة الوطن، وأهالى الدائرة.





وأشار المهندس على العجوانى مرشح الحزب "فردى" إلى أنه مهندس زراعى يعرف جيدًا كل مشاكل الفلاحين، ومشاكل المنطقة عمومًا وسيبذل قصارى جهده مع زملائه لخدمة أهالى المحافظة خاصة الفلاحين.





من جانبه، قال المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، إن حزب مستقبل وطن اختار أفضل المرشحين على مستوى الجمهورية، وأن مرشحي محافظة كفر الشيخ معروف عنهم حبهم لقضاء حوائج الناس، وأعمال الخير، وأن كلًا منهم له بصمته فى دائرته، وفى جميع مراكز المحافظة.





وأضاف الرفاعي، كما يحظون بتقدير واحترام جميع أهالى الدائرة، مطالبًا أهالي المحافظة بالوقوف خلف مرشحى الحزب، والذهاب إلى لجان الانتخاب بكثافة؛ لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية.



