مع أولادها.. نادين نسيب نجيم تفاجئ متابعيها بإطلالة عفوية

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وعفوية مع اولادها، وخطفت بها أنظار متابعيها.
وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي .
وظهرت نادين نسيب نجيم بقميص باللون الأبيض بأكمام طولة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم بوضع المكياج ؛ حيث إنها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون الموف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بإرتداء ساعة يد باللون البني على يديها.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بإرتداء ساعة يد باللون البني على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي 🙏🏻💖
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