مع أولادها.. نادين نسيب نجيم تفاجئ متابعيها بإطلالة عفوية

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة

جديدة،

ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وعفوية مع اولادها، وخطفت بها أنظار