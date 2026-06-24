التأمينات: فيه ناس بتخرخ معاش وبتاخد 5000 جنيه وده ماكانش موجود من سنين

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل خطة الدولة لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن تطوير المعاشات يتم بصورة تدريجية، وفق أسس اكتوارية، تضمن استدامة النظام، وتحقيق العدالة بين المشتركين.

حد أدنى للاشتراك

وقال اللواء جمال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ليه مش بنحط حد أدنى للاشتراك؟، لغاية 2018 كانت قيمة الاشتراك في التأمينات 250 جنيه، ومن ضمن محاور الإصلاح اللي عملها القانون رقم 148، حط حد أدنى سنة 2020 بقيمة 1000 جنيه، ووصلنا دلوقتي إلى 2700 جنيه، وأول السنة الجديدة هيبقى 3000 جنيه؛ لأن الحد الأدنى للمعاش له حساباته المرتبطة بأجور المشتركين في التأمينات".

وأضاف: "إحنا عاملين زيادة تدريجية، ونقدر نحسن حالة المعاش، ونظام التأمينات نظام طويل الأجل، وإصلاح الأنظمة طويلة الأجل مش بيتم من يوم وليلة".

وتابع: "سمعنا إن فيه ناس دلوقتي بتطلع معاشات بتاخد 5000 جنيه، وده ماكانش كده السنتين اللي فاتوا، كانوا 1500 جنيه، وفيه زيادة سنوية، وإصلاح تدريجي مستمر".

وأضاف: "الحد الأقصى للمعاشات اللي هيخرج السنة دي 13360 جنيه، والناس اللي اشتركت على الحدود القصوى من أول يوم اشتراك؛ هي اللي ليها معاش بالشكل ده، واللي بيطلعوا معاش كل سنة حوالي 300 ألف واحد".

واستطرد: "عندي ناس بتصرف معاشات من الثمانينيات بتدخل في 10 آلاف إلى 13 ألف جنيه، أما اللي بياخدوا 1700 جنيه فدول خرجوا السنة اللي فاتت وما اشتركوش كتير على أقل أجر، وقيمة المعاش بتعتمد على قيمة الاشتراك، ومدة الاشتراك".