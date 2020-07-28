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فن

تفاصيل عرض مسرحية الحادثة في عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يعرض على مسرح الغد بالعجوزة مسرحية الحادثة ثاني وثالث ورابع ايام العيد في السابعة مساء وتتراوح اسعار التذاكر من ٣٠ الي١٠٠جنيه.

عرض الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

ويعرض ايضا في نفس الفترة مسرحية المتفاؤل واكد الفنان إيهاب فهمي لـ"صدى البلد" عرض مسرحية المتفائل خلال أيام عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أن المسرح القومي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.


وأكد "فهمي" الذي تولى رئاسة المسرح القومي شهر فبراير الماضي، أن العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.


العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.

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