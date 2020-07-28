شاهد.. البرق يُضيء سماء مكة المكرمة ليلة يوم التروية





أظهر مقطع فيديو برقاً يُضيء سماء العاصمة المقدسة مكة المكرمة في مشهد أثار المشهد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.





وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، كانت قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية.





‏يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في وقت سابق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، أدت إلى جريان السيول وتدنى في مدى الرؤية في الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، المويه، تربه، خليص، عرفات، مزدلفة وميسان.





من جانبها مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة، أهابت بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.



