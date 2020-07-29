أنتجت فكرا متطرفا.. المسلماني يكشف عن نشأة الحركات الظلامية.. فيديو

أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي أن الحركات الظلامية قد حدثت نتيجة حدوث اظلام والذي أنتج فكر متطرف مؤكدا أن هذا تم حدثث منذ عقود طويلة منذ عهد الدولة الأموية والعباسية وغرقت في الظلمات.





وأضاف المسلماني خلال لقاء له لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الإظلام فى القرن العشرين كان يمتد خارج المنطقة أما سابقا كان يحدث داخليا.





وتابع المحلل السياسي أنه منذ عهد الإستعمار في الدول كان هناك قوى خارجية هي من تحرك القوى الظلامية وأبرز مثال على ذلك ما يحدث في ليبيا الأن وما حولها .



