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أنتجت فكرا متطرفا.. المسلماني يكشف عن نشأة الحركات الظلامية.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:02 ص
المحلل السياسي أحمد
المحلل السياسي أحمد المسلماني
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محمود محسن
أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي أن الحركات الظلامية قد حدثت نتيجة حدوث اظلام والذي أنتج فكر متطرف مؤكدا أن هذا تم  حدثث منذ عقود طويلة  منذ عهد الدولة الأموية والعباسية وغرقت في الظلمات.

وأضاف المسلماني خلال لقاء له لبرنامج مساء  dmc  عبر فضائية dmc أن  الإظلام فى القرن العشرين  كان  يمتد خارج المنطقة  أما سابقا كان يحدث داخليا.

وتابع المحلل السياسي أنه منذ عهد الإستعمار في الدول كان هناك قوى خارجية هي من تحرك القوى الظلامية  وأبرز مثال على ذلك ما يحدث في ليبيا الأن وما حولها . 

وأشار المسلماني إلى أن هناك من يرغب في خلافة تابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا ويمثلها أنصار الشريعى وهناك البعض يؤيد وجود داعش وهي جميعها قوى ظلامية وبدعم من قطر وتركيا.
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