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"32 قدم مكعب يوميا".. متحدث البترول يوضح تفاصيل اكتشاف الغاز الجديد.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:58 م
اكتشافات الغاز
اكتشافات الغاز
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إبراهيم القادري
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن كشف الغاز الجديد على بعد 11 كيلومتر من الساحل المصري وتم الإعلان عنه في بداية هذا الشهر .

واضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أن اليوم وزير البترول أعلن عن نتائج الاختبارات التي توصلنا إليها في كشف غاز بشروش مؤكدا على ان الانتاج الاولي سيكون 32 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي .

وأوضح عبد العزيز ، أن وزارة البترول تعمل علي التقديرات كما ان الشركة القابضة للغازات تنسق مع الشركاء لإعداد خطة التنمية .

وتابع : ان الوزارة تعمل علي تكثيف أعمال البحث والاستكشاف حتى نعمل علي زيادة الثروة البترولية المصرية .


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