"32 قدم مكعب يوميا".. متحدث البترول يوضح تفاصيل اكتشاف الغاز الجديد.. فيديو

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن كشف الغاز الجديد على بعد 11 كيلومتر من الساحل المصري وتم الإعلان عنه في بداية هذا الشهر .





واضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أن اليوم وزير البترول أعلن عن نتائج الاختبارات التي توصلنا إليها في كشف غاز بشروش مؤكدا على ان الانتاج الاولي سيكون 32 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي .





، أن وزارة البترول تعمل علي التقديرات كما ان الشركة القابضة للغازات تنسق مع الشركاء لإعداد خطة التنمية . وأوضح عبد العزيز لإعداد





وتابع : ان الوزارة تعمل علي تكثيف أعمال البحث والاستكشاف حتى نعمل علي زيادة الثروة البترولية المصرية .







