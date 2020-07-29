قيادي بـ"المؤتمر" يشيد بخطة الرئيس لتطوير مجال الغزل والنسيج

أعرب محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، عن ثقته في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ الخطة الطموحة في مجال الغزل والنسيج بعدما افتتح الرئيس اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال"؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.





وقال " عادل" فى تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إحداث طفرة كبيرة بمختلف المجالات في مصر، وهو ما يمنحنا الثقة في قدرته على مواصلة العمل الجاد الذي يقوم به من أجل وضع الدولة في المكانة التى تليق بها.





وأوضح رجل الأعمال محمد عادل إمام أن خطة التصدير التى وضعها الرئيس والتى تهدف إلى الوصول إلى صادرات تعادل 100 مليار دولار خلال 4 سنوات ستكون نواة للعديد من المشروعات وتحقيق رواج في السوق المصري بما ينعكس بالإيجاب على كل أفراد الشعب وزيادة فرص العمل للشباب والعديد من المشروعات.





ويدخل محمد عادل إمام (37 عاما) انتخابات مجلس الشيوخ مرشحا عن حزب المؤتمر بمقعد فردي الجيزة، برمز المركب الشراعي، وجاءت أبرز ملامح برنامجه الانتخابي كالتالي.





1- دعم مؤسسات الدولة الوطنية وهو واجب وشرف في مواجهة التحديات الخطيره التي تواجه الدولة المصرية.

2- دعم برامج الدولة التنمية الاقتصادية والعمل من خلالها لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الجيزة.

3- تعزيز المشاركة المجتمعية في قطاعات النظافة وحماية البيئة والتعليم والصحة من خلال العمل داخل مبادرات الدولة وأيضا عمل مبادرات من خلال مقرات الحزب المختلفة لخدمة أهالي الجيزة في كل منطقة.

4- دعم وتمكين المرأة للمشاركه في الحياة السياسية.

5- دمج وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وخدمة المجتمع.

6- تعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية الأقتصاد من خلال توفير دراسات جدوى للمشاريع ودعم الشباب في توفير التمويل والتوجيه من خلال مبادرة الدولة وتوجه الحزب للمشاركة في تنمية الاقتصاد المصري.

7- توفير برامج مجانية لتأهيل قادة المجتمع للمجالس المحلية.

8- اتاحة فرص عمل وتوظيف لأبناء الدائرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومع القطاع الخاص.

9- التصدي للعشوائية وتشويه وجه المجتمع بالعمل مع أجهزة الدوله المختلفة لتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

10- التصدي للاساءة للدين واستخدامه في الوصول لأهداف مختلفة عن طريق نشر الوعي المجتمعي بضروره فصل الدين عن السياسية.

11- الاستماع للمقترحات والتواصل المستمر مع أبناء دائرة الجيزة من خلال استمرار عمل المقر الرئيسي والمقرات الفرعية وسيتم تعزيز فريق العمل بمزيد من الخبرات والتخصصات.

12- دعم وتزكية وتبني خدمات ومطالب أبناء دائرة الجيزة - العامة والخاصة - المشروعة لدى المسئولين ولدى كبار رجال الأعمال.