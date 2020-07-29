سقط مغشيًا عليه وحمله أصحابه إلى عرفات.. مبروك عطية يوضح حكم الحج

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك فرقًا بين يوم عرفة لمن يحج بيت الله الحرام، ومن لم يكتب لهم الحج هذا العام.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن يوم عرفة بالنسبة للحجيج، يكمن في قواعد صارمة يبدأ من الزوال حتى طلوع فجر يوم العيد.





وأكد أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفات ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، منوهًا أن الوقوف بعرفة معناه الوجود وليس مجرد الوقوف، فقد يكون مُصابًا أو مغمى عليه ويحمله أصحابه إلى عرفات فهذا صحيح وحجه سليم ولا حرج عليه وحسبت له الوقوف بعرفة.





وأوضح، أن دعاء عرفة يكمن في سطر واحد وهو قول النبي "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير".