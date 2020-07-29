صاحب عقار عيادة طبيب الغلابة: الراحل كان ملاكًا على هيئة بشر

قال حسن محمد صاحب عقار عيادة طبيب الغلابة، إن الراحل الدكتور محمد مشالى، كان يمارس عمله بعيادته منذ 35 عامًا، ولم يتخل يومًا عن دعم ومساندة الفقراء، وتابع: "ملاك على هيئة بشر.. وكان رحيمًا جدًا بالفقراء".





وأضاف "محمد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الرجل الذى لا يملك ثمن الكشف كان يوقع عليه الكشف ويجلب له العلاج على نفقته الخاصة، وتابع: "لم يبحث عن مال ولا جاه ، ولكنه كان جنديًّا من جنود الله- سبحانه وتعالى- لأداء رسالة سامية.. كان الأب الروحى والمثل الأعلى ".



