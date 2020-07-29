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توك شو

في الذكرى الـ 79 على ميلاده.. ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف تفاصيل جديدة عن الراحل.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:11 ص
اسامة انور عكاشة
اسامة انور عكاشة
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محمد حليم قنديل

قالت نسرين عكاشة ابنة السيناريست أسامة أنور عكاشة: إن والدها كان يكتب من أجل أن تكون أعماله خالدة في تاريخ الدراما المصرية.

وأضافت نسرين عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية, أن الراحل أسامة أنور عكاشة كان يحاول جاهدا ان يكتب دائما عن الثغرات التي توجد في المجتمع المحيط به.

وتابعت ابنة أسامة أنور عكاشة أن الراحل عندما كان يفكر في كتابة عمل جديد كان ينشغل به بدرجة كبيرة حتى يصل إلى مرحلة أنه يكون جالسًا مع أهل بيته وباله وعقله منشغل بهذا العمل الذي يجهز له.

وأوضحت نسرين عكاشة أن من طقوس الراحل في كتابة أعماله الفنية أنه كان يعيش داخل القصة أو العمل الذي يكتبه حتي يخرج في شكل يليق بالمجتمع.

وأشارت إلي أنها لا تظن أن هناك أحدًا يستطيع الكتابة مثل والدها وهذا ليس تقليلاً من شأن أحد ولكنها رأت ذلك في إتقان الراحل في الكتابة بشكل مستمر ودائم.

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