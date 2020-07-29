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رياضة

محمد يوسف: فايلر يملك الشخصية القيادية لتدريب الأهلي.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:26 ص
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
قال محمد يوسف، لاعب الأهلى السابق، إن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، يمتلك إمكانيات جيدة ولكنه يفتقد الثقة.

وأضاف محمد يوسف ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى استفاد كثيرا من المباريات الودية التى خاضها فى إطار الإستعداد للدورى الممتاز.

وأوضح محمد يوسف ان هناك تشابها بين فايلر وجوزيه فى الغزارة التهديفية، مضيفا إن المدرب السويسري، يملك الشخصية القيادية للفارس الأحمر.

كما تحدث عن رمضان صبحي قائلا :" هناك تطور فى اداء رمضان صبحي الموسم الحالى، وأتمنى من اللاعب أن يستمر بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة".

ويري محمد يوسف إن صالح جمعة، مطالب ببذل الكثير من الجهد لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية بالأهلى، خاصة وأن اللاعب قد خرج  من حسابات رينيه فايلر، فى الفترة الأخيرة.
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