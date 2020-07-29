AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج #السيسي_ حارس_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: نثق فيك يا أعظم قائد بالعالم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:42 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
ميرنا محمود
دشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #السيسي_حارس_النيل وذلك على خلفية تصريحات الرئيس حول قضية سد النهضة  أمس، خلال افتتاح مدينة الروبيكي للجلود، وقال "قضيتنا في سد النهضة عادلة اطمئنوا".

اقرأ أيضًا :

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي :

تحيا مصر بالسيسي تحيا مصر بالسيسي تحيا مصر بالسيسي بحبك أوي يا مصر السيسي حفظك الله ورعاك من كل سوء وشر ومكروه الله ينصرك ويخليك لينا ثقتي في حضرتك بلا حدود بقلبي سيدي الرئيس السيسي

نثق في القيادة المصرية والسيسي وخبراته

معك يا أعظم قائد في العالم 

كلنا ثقة في جيش بلادنا و رئيسنا مش هنقول السد لازم يتضرب لان احنا مش شايفين الصورة كاملة هنقول ربنا ينصر جيشنا ورئيسنا في كل الأزمات كلنا ايد واحدة وهنقدر

موضوع سد النهضة بالذوق هيخلص، بالقوة المفرطة هيخلص ،أنا واثقة في رئيسي وخبرته وذكائه وقوته وحكمته #السيسي حارس النيل

مصر قوية برئيسها وجيشها ووحدة الشعب مع القيادة حفظكم الله ونحن معكم يدا واحده بأذن لله ولتذهب تركيا وايران وقطر الى الجحيم

محدش يفكر ان طول البال و الخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع ، قسمًا بالله اللي هيقربلها لأشيله من فوق وش الأرض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أمير مرتضى عن توقيع صالح جمعة للزمالك: كفاية متاجرة.. فيديو

تعرف على موعد رجوع العاملين بالكهرباء للعمل

اصطحبه جده في نزهة فكانت نهايته مؤلمة

موقف كوميدي.. زوجة فريد شوقي تكشف كيف تعرفت عليه

نادي القرن.. "التموين" تصدم جماهير الزمالك ومرتضى منصور بهذا الأمر

على أنغام يا طيب القلب.. شاهد وصلة رقص لـ فيفي عبده عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق