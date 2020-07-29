هاشتاج #السيسي_ حارس_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: نثق فيك يا أعظم قائد بالعالم

تصريحات الرئيس حول قضية سد النهضة أمس، خلال افتتاح مدينة الروبيكي للجلود، وقال "قضيتنا في سد النهضة عادلة اطمئنوا". دشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج # السيسي _حارس_النيل وذلك على خلفية





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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي :





تحيا مصر بالسيسي تحيا مصر بالسيسي تحيا مصر بالسيسي بحبك أوي يا مصر السيسي حفظك الله ورعاك من كل سوء وشر ومكروه الله ينصرك ويخليك لينا ثقتي في حضرتك بلا حدود بقلبي سيدي الرئيس السيسي





نثق في القيادة المصرية والسيسي وخبراته





معك يا أعظم قائد في العالم





كلنا ثقة في جيش بلادنا و رئيسنا مش هنقول السد لازم يتضرب لان احنا مش شايفين الصورة كاملة هنقول ربنا ينصر جيشنا ورئيسنا في كل الأزمات كلنا ايد واحدة وهنقدر





موضوع سد النهضة بالذوق هيخلص، بالقوة المفرطة هيخلص ،أنا واثقة في رئيسي وخبرته وذكائه وقوته وحكمته #السيسي حارس النيل





مصر قوية برئيسها وجيشها ووحدة الشعب مع القيادة حفظكم الله ونحن معكم يدا واحده بأذن لله ولتذهب تركيا وايران وقطر الى الجحيم





محدش يفكر ان طول البال و الخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع ، قسمًا بالله اللي هيقربلها لأشيله من فوق وش الأرض



كلنا ثقة في جيش بلادنا و رئيسنا مش هنقول السد لازم يتضرب لان احنا مش شايفين الصورة كاملة هنقول ربنا ينصر جيشنا ورئيسنا في كل الازمات كلنا ايد واحدة وهنقدر