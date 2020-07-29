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فن

الأغنية الرسمية لفيلم الغسالة.. فريق ويجز يطرح بتوديني وتجيبني

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
طرح فريق ويجز الغنائى، أغنية "بتودينى وتجيبنى" ، الأغنية الرسمية لفيلم "الغسالة" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم، وهى من كلمات وألحان فريق ويجز، إخراج عصام عبد الحميد

وتدور أحداث فيلم الغسالة؛ حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

فيلم "الغسالة" يشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

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