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فن

برفقة حميد الشاعري وتوما.. رامي جمال يشارك جمهوره من كواليس أغنيته الجديدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:30 ص
حميد الشاعري ورامي
حميد الشاعري ورامي جمال
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ميرنا محمود
شارك الفنان رامى جمال متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر رامى جمال برفقة حميد الشاعري والموزع توما في الصورة من كواليس أغنيته الجديدة .

وعلّق على الصورة: "الاستاذ الكبير حميد الشاعري واخويا الموزع العبقري تووما حالا من الاستديو ألبوم تحفه وانا عامل غنوه أن شاء الله تعجبكم".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت ما بين "كلنا مستنيين، الفنان المحترم، بنحبك يا فنان".

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يشار إلى أن الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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