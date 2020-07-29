AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعيين أحمد الأملس محافظاً لعدن تنفيذاً لاتفاق الرياض

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:22 ص
تعيين أحمد الأملس
تعيين أحمد الأملس محافظا لعدن تنفيذا لاتفاق الرياض
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا، بتعيين أحمد الأملس، محافظا للعاصمة عدن؛ تنفيذًا لاتفاق الرياض.

كما قرر تعيين العميد محمد الحامدي مديرًا عامًا لشرطة عدن، تنفيذًا لاتفاق الرياض أيضًا.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار المتحدث باسم المجلس، إلى أنه سيتم تحقيق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها؛ لتنفيذ اتفاق الرياض، بـ"تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يومًا، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تقديم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية؛ لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه انطلاقا من حرص السعودية  على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في نوفمبر، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية.

وتتضمن النقاط استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس  التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، و تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقترح سعودي جديد من أجل لم الشمل اليمني وإنهاء الخلاف بين الحكومة والانتقالي

التحالف يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن نشر مراقبين عسكريين في أبين

الانتقالي الجنوبي في اليمن: نرفض التدخلات الإقليمية المعادية

تشكيل حكومة كفاءات سياسية أبرزها.. السعودية تقدم مقترحات لليمن لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

ترشيحاتنا

بعد ضربات الطيران المجهول.. وفد من المخابرات التركية في قاعدة الوطية

دعاء يوم عرفة المستجاب.. حث عليه رسول الله

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

«سيمو» حارس خيتافي الإسباني: لن ألعب في مصر إلا لـ الزمالك.. وأبناء الحراس تتم مجاملتهم

كسور بالفكين والجمجمة.. تفاصيل تعرض مصري لحادث مميت في السعودية

الإمارات تعلن عن أسعار الوقود الجديدة في أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق