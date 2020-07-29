تعيين أحمد الأملس محافظاً لعدن تنفيذاً لاتفاق الرياض

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا، بتعيين أحمد الأملس، محافظا للعاصمة عدن؛ تنفيذًا لاتفاق الرياض.





كما قرر تعيين العميد محمد الحامدي مديرًا عامًا لشرطة عدن، تنفيذًا لاتفاق الرياض أيضًا .





وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تنفيذ اتفاق الرياض.





وأشار المتحدث باسم المجلس، إلى أنه سيتم تحقيق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها؛ لتنفيذ اتفاق الرياض، بـ"تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يومًا، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية.





يأتي ذلك بعد وقت قصير من تقديم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية؛ لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".





ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه انطلاقا من حرص السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في نوفمبر، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية.



