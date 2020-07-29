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أخبار العالم

الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:54 ص
الرئيس اليمني يكلف
الرئيس اليمني يكلف معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة
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قسم الخارجي
كلّف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الوزراء معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة تنفيذا لاتفاق الرياض.

ومن المقرر أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

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كما قرر الرئيس اليمني تعيين أحمد الأملس، محافظا للعاصمة عدن؛ تنفيذا لاتفاق الرياض، وتعيين العميد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة عدن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار المتحدث باسم المجلس، إلى أنه سيتم تحقيق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها؛ لتنفيذ اتفاق الرياض، بـ"تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يوما، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تقديم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية؛ لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إنه انطلاقا من حرص السعودية  على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في نوفمبر، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية.

وتتضمن النقاط استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس  التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، و تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا.
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