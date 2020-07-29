النادي المصري يطرح 500 عضوية جديدة بالتقسيط

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في اجتماعه، فتح باب العضوية العاملة بالنادي بنظام التقسيط لـ 500 عضو.









وحدد المجلس الفترة من الخامس من أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر كفترة للتقدم.

















وأوضح المجلس ان الراغب في الحصول على العضوية سيقوم بسداد مبلغ 4640 كمقدم ، على أن يسدد مبلغ 1000 جنيه شهريًا لمدة 25 شهرا.









وشدد المجلس على قيام إدارة الاشتراكات بالنادي بتسليم طالب العضوية كارنيه لدخول فرع النادي المصري بالضواحي “النادي الاجتماعي” لحين الانتهاء من سداد كامل المبلغ واستلام كارنيه العضوية العاملة.



