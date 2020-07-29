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سيارات

محركات كهربائية بالكامل من BMW لـ الفئة الخامسة وX1

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الألمانية الفخمة أن الجيل القادم من الفئة الخامسة وX1 الـ SUV ستحصل على محركات كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى خيارات محركات البنزين والديزل والهجينة بالقابس، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسيارتها.

وأوضحت شركة BMW ان هذه الخطوة تأتي من ضمن خطتها المكبرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طرازاتها بمقدار الثُلث على الأثل طوال دورة حياتها بالكامل بحلول عام 2030.

كما ستستخدم BMW النسخ القياسية للبنزين والديزل في الفئة الخامسة وX1   الفئة السابعة التالية تقنية هجينة 48 فولت، وبحلول نهاية عام 2021 .

قال أوليفر زيبس، رئيس مجلس إدارة BMW فى تصريحات رسمية "نحن لا ندلي ببيانات مجردة فحسب، لقد وضعنا خطة تفصيلية مدتها عشر سنوات بأهداف مؤقتة سنوية للإطار الزمني حتى عام 2030، وسنقدم تقريرًا عن تقدمنا كل عام، ونقيس أنفسنا مقابل هذه الأهداف".

وأضاف أوليفر زيبس ان الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي هذا العام، ونستهدف إلى امتلاك أكثر من سبعة ملايين سيارة مُكهربة في العشر سنوات المقبلة، على أن يكون ثلثيها تحصل على محرك كهربائي بالكامل.

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