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سيارات

رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كاديلاك رسميا عن سيارتها CT6 موديل 2021 في الصين، بتحديثات طفيفة وأنظمة رقمية متطورة.


وحصل الإصدار الأساسي من السيارة CT6 على أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مقاس 10.2 بوصة، ونظام صوتي بوز بـ 10 مكبرات صوت، ومقاعد أمامية مدفأة ومهواة، وتنجيد جلدي، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ثنائي المناطق.


وبالنسبة للإصدار الأعلى، يتميز بتصميم خارجي رياضي مع جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة، ومصابيح أمامية تكيفية، ونظام تعليق متكيف.


ويستمد كلا الإصدارين قوتهما من محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر بقوة 233 حصان و350 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، يُرسل القوة إلى العجلات الخلفية.


والسيارة بها نظام قيادة شبه مستقل، والذي يستخدم الليدار ونظام الملاحة لتحديد موقع السيارة بدقة، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من الكاميرات وأجهزة الرادار، ويتم دمج كل هذه المعلومات لإنشاء مسار افتراضي للسيارة، وبالتالي، ستظل متمركزة في مسارها وتتكيف تلقائيًا مع حركة المرور حولها.


كما عززت الشركة السلامة في CT6 2021 حيث ستحصل على نظام مراقبة انتباه السائق، والذي يستخدم مستشعرات الأشعة تحت الحمراء وكاميرا صغيرة لمراقبة السائق والتأكد من اهتمامه بالطريق، وإذا توقف عن الانتباه لفترة طويلة، فسيتم تحذيره من قبل النظام.


أما عن سعر الإصدار الأساسي، فيبدأ من 469,700 يوان صيني، أما بالنسبة للإصدار الأعلى، فهو يتوفر بسعر 489,700 يوان صيني.


جدير بالذكر أن السيارة تم وقف بيعها في عدد من الأسواق حول العالم في وقت سابق من هذا العام مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لا تزال تُصنع وتباع في الصين.

رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور
رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور
رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور
رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور
رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور
رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور
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