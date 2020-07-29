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أخبار العالم

البرلمان التركي يعتمد قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:16 ص
البرلمان التركي يقر
البرلمان التركي يقر قانون مواقع التواصل الاجتماعي
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قسم الخارجي
أقرَّ البرلمان التركي قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن مشروع القانون المشبوه، سيجبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا على تأسيس حضور رسمي في البلاد أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولًا قانونيًا أمام السلطات التركية.

أوضحت في تقرير سابق لها أنه سيطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك "الحقوق الشخصية، والخصوصية"، كما سيتعين عليها الاحتفاظ ببيانات المستخدمين داخل تركيا.

وفي حال عدم الامتثال، ستتمكن الحكومة التركية من  فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وخنق النطاق الترددي لتلك المواقع بنسبة تصل إلى 90% ما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.

علاوة على ذلك، يسمح مشروع القانون بمطالبة المواقع الإخبارية التركية بحذف المحتوى خلال 24 ساعة.

وذكرت الصحيفة أن لجنة العدل في البرلمان التركي وافقت على المسودة في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، وسط استعداد البلاد لإعادة فتح آيا صوفيا كمسجد.
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