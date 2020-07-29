قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل نحو 700 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، سجلت ألمانيا 684 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 206926 حالات منذ تفشي الوباء.









وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت ست حالات وفاة جديدة ووصل إجمالي العدد إلى 9128 حالة.









وقال مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلج براون، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا "يبعث على القلق".











كما دعا وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الاثنين، القادمين إليها إجراء اختبارات إلزامية للتأكد من السلامة من فيروس كورونا، وذلك للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة.











وقال "سبان": "علينا منع المسافرين العائدين من إصابة الآخرين دون أن يلاحظهم أحد، وبالتالي إحداث سلاسل جديدة من الإصابات".











وأضاف: "لهذا السبب، سأطلب إجراء اختبار لأولئك الذين يصلون من مناطق عالية الخطورة، وهذا يعمل على حماية جميع المواطنين".







