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تعليم

التعليم: كنترولات الثانوية العامة تبدأ إجازة العيد غدا.. وتعود للعمل الثلاثاء

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:49 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أن المشاركين في أعمال كنترولات الثانوية العامة سيحصلون على إجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الأعمال (من غد الخميس حتى الاثنين القادم).



وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه طوال فترة إجازة العيد ستكون جميع كنترولات الثانوية العامة في حراسة أمنية مشددة.



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وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: ستعود كنترولات الثانوية العامة  للعمل بعد العيد (من الثلاثاء) لإنهاء اللمسات الأخيرة لعرض نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .



وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة الثانوية العامة 2020 لن تعلن قبل عيد الأضحى مثلما يردد البعض، مشيرا إلى أنها ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من إجازة العيد يوم الثلاثاء القادم.


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وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 أعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 78.6%.



وأشار إلى أن كل طالب حصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

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