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أخبار العالم

قرار كويتي بتخفيض رسوم المدارس الخاصة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:13 ص
وزارة التربية الكويتية
وزارة التربية الكويتية
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محمود نوفل
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي، قرارا وزاريا جديدا بشأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2020 \2021.


وأعلن الدكتور سعود الحربي، في قراره، عن تخفيض قيمة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن الدراسي الجديد بنسبة 25% عن الرسوم التي كان قد تم فرضها في العام الدراسي السابق 2019\2020.


وبيًن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي أن القرار الوزاري يشمل الفترة الأولى من بداية العام الدراسي الجديد وحتى السماح للطلاب بالعودة إلى المدارس من جديد.


جدير بالذكر أن الكويت كانت قد أعلنت منذ انتشار جائحة فيروس كورونا عن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19.
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