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أخبار العالم

تحديد موعد الانتخابات النيابية الأردنية خلال 10 أيام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:26 ص
الإنتخابات النيابية
الإنتخابات النيابية في الأردن
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محمود نوفل
كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية، عن تحديدها موعد الانتخابات خلال 10 أيام من صدور المرسوم الملكي.


وكان  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر اليوم، الأربعاء، مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات النيابية.


وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في نبأ عاجل لها، إن الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.


وكان الأردنيون ينتظرون حسما ملكيا للضبابية التي تخيم على موعد الانتخابات البرلمانية، لكن تم تأخيرها بفعل تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا على الواقع السياسي والاقتصادي.
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