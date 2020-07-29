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قوائم الانتظار: متابعة يومية لآليات العمل وإجراء العمليات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:46 م
الدكتور خالد عاطف
الدكتور خالد عاطف
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ريهام فيكتور
قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إننا نتحدث عم مبادرة رئاسية كبيرة جدا شهد بها العالم ، موضحا أن هناك متابعة حسيسة لتنفيذ العمليات .

واضاف خالد عاطف ، خلال حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية،  أن الدولة المصرية تقدم للمواطن المصرى خدمات صحية كبيرة ، حيث يتم متابعة كل الخدمات الصحية على كافة المراحل من كافة المستويات. 

واشار الى أن هناك تقريرا يوميا لمتابعة موقف قوائم الانتظار، حيث يوجد 11 تخصصا جراحيا من كبرى التدخلات الجراحية لمساعدة المرضى، وفق استراتيجية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن فى كافة المجالات. 

وتابع أننا نتحدث عن 9 تخصصات بدأً بجراحة الأورام والمفاصل وتغير الرباط الصليبى والقلب المفتوح والقسطرة القلبية وزراعة الكبد والقلب والاساتر المخية وغيرها وهذه التدخلات تكاليفها عالية جدا .
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