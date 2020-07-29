أحمد رفعت: لا أخشى المنافسة مع لاعبي الزمالك و مشكلتي مع الهاني سليمان انتهت

أكد أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، أنه سيحسم موقفه عقب نهاية الموسم الحالي سواء بالبقاء مع زعيم الثغر أو العودة للأبيض أو الانتقال لفريق آخر.





وقال رفعت، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "لا أخشى المنافسة في الزمالك رغم وجود العديد من الأسماء المميزة التي تشارك في مركزي".





وأضاف: "أرى نفسي قادرا على اللعب بشكل أساسي وتحدي العناصر الحالية، قرار المشاركة في يد المدير الفني وعلى كل لاعب بذل أقصى ما لديه من أجل إقناع المدير الفني بإمكانياته".





وتحدث عن أزمته مع الهاني سليمان حارس سموحة في لقاء ودي قائلا: "المشكلة انتهت تماما بعد اعتذار فرج عامر رئيس سموحة وحمادة صدقي المدير الفني، كما تواصل معي الحارس واعتذر لي عن ما حدث".





وواصل "فوجئت برد فعل الهاني سليمان حيث قام بضربي في الوجه، ولكن المشكلة تم حلها".



