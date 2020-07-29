AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد رفعت: لا أخشى المنافسة مع لاعبي الزمالك و مشكلتي مع الهاني سليمان انتهت

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:45 م
أحمد رفعت
أحمد رفعت
Advertisements
محمد سمير
أكد أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، أنه سيحسم موقفه عقب نهاية الموسم الحالي سواء بالبقاء مع زعيم الثغر أو العودة للأبيض أو الانتقال لفريق آخر.

وقال رفعت، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "لا أخشى المنافسة في الزمالك رغم وجود العديد من الأسماء المميزة التي تشارك في مركزي".

وأضاف: "أرى نفسي قادرا على اللعب بشكل أساسي وتحدي العناصر الحالية، قرار المشاركة في يد المدير الفني وعلى كل لاعب بذل أقصى ما لديه من أجل إقناع المدير الفني بإمكانياته".

وتحدث عن أزمته مع الهاني سليمان حارس سموحة في لقاء ودي قائلا: "المشكلة انتهت تماما بعد اعتذار فرج عامر رئيس سموحة وحمادة صدقي المدير الفني، كما تواصل معي الحارس واعتذر لي عن ما حدث".

وواصل "فوجئت برد فعل الهاني سليمان حيث قام بضربي في الوجه، ولكن المشكلة تم حلها".

وزاد: "الاتحاد السكندري كان يسير بشكل مميز قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، والفريق قادر على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة عقب استئناف الدوري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم الاعتراض.. الاتحاد السكندري يعيد فتح التعاقد مع عمار حمدي

شائعات كورونا فى الدوري المصري.. إصابة محمود الخطيب.. وانتشار الفيروس بين لاعبي الزمالك

يرفض رحيل النجوم.. الاتحاد السكندري يبحث تدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل

الاتحاد السكندري يرفض رحيل خالد قمر

خناقة وقطع سروال.. يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد قبل وقتها الأصلي

خناقة وقطع سروال.. حارس سموحة يعتذر لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. تحديد 21 دواءً جديدًا لـ علاج كورونا

موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة

بعد فيكتوريا.. إعلان مدينة سيدني الأسترالية بؤرة لتفشي فيروس كورونا

إليسا تكرر ارتداء 3 فساتين.. والفنانة اللبنانية لمنتقديها: من عرق جبيني

نشرة الفن | ألبوم جديد لـ إليسا.. هوت شورت لقاء الخميسي يشعل السوشيال ميديا.. راندا البحيري تدخل ساحر النساء

المصل واللقاح: كورونا سيصبح فيروسا موسميا مثل الأنفلونزا.. فيديو

AdvertisementS

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

قبل لقاء الزمالك والمصري.. اتحاد الكرة يتخذ إجراءً صارما ضد أندية الدورى

استطلاع صدى البلد.. 49% من القراء موافقون على عودة حسام حسن للأهلي

أحمد رفعت: لا أخشى المنافسة مع لاعبي الزمالك و مشكلتي مع الهاني سليمان انتهت

موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة| كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب.. والأهلي يقترب من إنهاء صفقة رمضان صبحي

محمد معروف يدير ودية الزمالك وطلائع الجيش

للمشاركة فى دورى أبطال افريقيا .. سحر عبدالحق تدعو الأهلي والزمالك لإنشاء فرق للكرة النسائية

دوره سيكون مؤقتًا.. رئيس نادي النجوم: أحمد عيد أعلن تدريب الفريق دون إذني

بعد رحيل نجم الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض المدرب الأجنبي لقيادة منتخب النسائية

إسماعيل ياسين فى الأسطول.. أحمد مجاهد يسخر من بعض مرشحي انتخابات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها

حادث مؤلم.. خلاف بين أبوين يودي بحياة طفلتهما الرضيعة ذات الـ 3 أشهر

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة