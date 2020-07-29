المسحة سلبية.. بسام لطفي ينفي إصابته بفيروس كورونا

أثار الفنان السورى بسام لطفى حالة من الجدل الواسع بسبب حالة الصحية، إذ أعلنت إحدى الصفحات الرسمية على فيسبوك نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.





وظن البعض إن بسام لطفى مصاب بفيروس كورونا المستجد إلا أنه مع اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة ومسحة كورونا تبين أن نتيجة المسحة سلبية وأنه غير مصاب بالفيروس الجديد.





وكشفت التحاليل عن إصابته بوجود ماء بالقرب من القلب وهو ما تسبب فى حالة من ضيق فى التنفس وفى الصدر.





وخرج بسام لطفى من المستشفى بعد إجرائه هذه التحاليل ويقوم حاليا بتلقى العلاج فى منزله حيث لا يحتاج الى تدخل جراحى.