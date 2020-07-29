بدءا من أول أيام عيد الأضحى.. سوريا تفرض حظر التجول لمدة 10 أيام

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول لمدة 10 أيام بدءا من أول أيام عيد الأضحى.









ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة الجزيرة السورية إلى 8 حالات؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.









هذا، وقد أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات.









وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا ارتفع إلى 694 شفي منها 220 وتوفي 40، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".







