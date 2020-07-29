AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدءا من أول أيام عيد الأضحى.. سوريا تفرض حظر التجول لمدة 10 أيام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:49 م
سوريا تفرض حظر التجوال
سوريا تفرض حظر التجوال لمدة 10 أيام
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول لمدة 10 أيام بدءا من أول أيام عيد الأضحى.


ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة الجزيرة السورية إلى 8 حالات؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.


هذا، وقد أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات.


وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا ارتفع إلى 694 شفي منها 220 وتوفي 40، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".


وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: تسجيل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان يعلن تمديد حظر التجول في الخرطوم

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. لبنان يقرر إعادة فرض إجراءات الإغلاق

ترشيحاتنا

بسبب أردوغان.. اقتصاد تركيا على حافة الهاوية مع هبوط الليرة لأدنى مستوى

قالوله «أنت متسوقش عربية».. حكاية سيارة «طبيب الغلابة»

المصل واللقاح: كورونا سيصبح فيروسا موسميا مثل الأنفلونزا.. فيديو

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بملابس صيفية

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام عرفة.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات هنادي مهنا في عيد ميلادها

حادث مؤلم.. خلاف بين أبوين يودي بحياة طفلتهما الرضيعة ذات الـ 3 أشهر

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة