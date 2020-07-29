كشف غموض مقتل عجوز قرية الصبيحى بالفيوم.. خنقها عاطلان وسرقا قرطها الذهبى

تمكنت مباحث مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من كشف غموض حادث خنق عجوز من أجل سرقة مصوغاتها الذهبية داخل منزلها بقرية الصبيحي بدائرة مركز شرطة الشواشنة.





تبين من التحقيقات أن مرتكبي الواقعة "محمد. ،ف م.ع" ( 26سنة ـ عاطل ـ مسجل سرقات ـ مقيم الصبيحي ـ مركز الشواشنة)، و"محمود. ع.ع. " ( 22 سنة ـ عاطل مقيم الصبيحي ـ مركز الشواشنة) ولهما محل اقامة اخر بالقاهرة.

وكان اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة بالعثور علي جثة "شمس .ع .ب"(97 سنه ـ مقيمه بقرية الصبيحي ـ مركز الشواشنة ) داخل منزلها منزوع قرطها الذهبي من أذنيها وأنفها وكدمات شديدة متفرقة بالجسم ، وآثار دماء على وجهها.

انتقلت أجهزة الأمن إلى منزل المجنى عليها، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة ، والذى أكد التقرير الأولى أن الوفاة جنائية.





تمكن فريق البحث الجنائي بإشراف اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي بالمديرية و برئاسة العقيد مصطفي حسن رئيس فرع بحث غرب الفيوم، و المقدم عبدالله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة، من كشف غموض الحادث.

تبين أن مرتكبى الحادث "محمد، ف " ( 25سنة ـ عاطل ـ مسجل سرقات )، و"محمود،ع" ( 23 سنة ـ عاطل ) ولهما محل اقامة اخر بالقاهرة ،بالتورط بواقعة مقتل عجوز القرية .





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تم القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيليًا بأرتكابهما الجريمة بدافع السرقة ، حيث توجها إلى منزل العجوز التى تقيم بمفردها بالمنزل، ودخلا المنزل وطلبا منها كوب ماء، ثم انقضا عليه وقاما بخنقها وسرق قرطها الذهبى، بعد أن فشلا فى العثور على أى مبالغ مالية بمنزل القتيلة وفرا هاربين.





تم تحرير محضر للمتهمين وأحيلا الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.