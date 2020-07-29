أتمنى الإعلام يكرمه.. محمد محسن ينعي طبيب الغلابة "فيديو"





ونشر محمد محسن تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتب محمد محسن: " ‏رحم الله ‎#طبيب_الغلابة دكتور ‎#محمد_مشالي وأسكنه فسيح جناته بحق كل ما قدم للبسطاء".





وأشار إلى أن "الدكتور محمد كان مثال مشرف وراقي ونجم حقيقي من نجوم المجتمع الحقيقيين".





وأضاف محسن: "أتمنى من الإعلام تكريمه وتسليط الضوء على غيره من النماذج المشرفة حتى يعرف أولادنا كل قدوة حقيقية يحتذوا بها في هذا الزمن الصعب".





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وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، بأنه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا.





جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد على ٥٠ سنة أفناها في عمله كطبيب لخدمة الفقراء.