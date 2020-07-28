برنامج قلبى اطمأن ناعيا طبيب الغلابة.. ترك فينا آثرا لن ننساه.. شاهد





ونشر الصفحة الرسمية لبرنامج " قلبى اطمان " عبر تويتر صورة لة مكتوب عليها " ترك فينا اثرا لن ننساه " .





وعلق البرنامج على الصورة قائلا " ‏رحيلك سيترك فراغًا في حياة الكثيرين... رحمك الله وتقبل صالح أعمالك "









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وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي ، استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، بأنه توفي اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا.









جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد على ٥٠ سنة أفناها في عمله كطبيب لخدمة الفقراء.







