يد الزمالك يتدرب مرة واحدة بالمركز الأوليمبي استعدادا للدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك تدريباته على فترة واحدة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بصالة المركز الأولمبي بالمعادي نظرا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.





وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي المدير الفني وحسن يسري المدرب العام قد كثف من التدريبات الفترة الأخيرة على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادا لاستئناف النشاط من جديد.





في الوقت نفسه فقد حصل اللاعب وسام سامي على راحة من التدريبات لتعرضه لإصابة خفيفة بالظهر ويخضع اللاعب للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي المكون من الدكتور عمرو علي والدكتور ماركو چوزيف.





وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من التدريبات لحين الشفاء تماما من الإصابة.