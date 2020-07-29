رئيس الوزراء: سنعود للإغلاق حال تزايد عدد إصابات فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اذا وجدت تزايد في الإصابات مرة أخرى سنتخذ اجراءات احترازية شديدة الصارمة مطالبا المواطنين باستمرار الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية لعدم تزايد الإصابات .





وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسن وتوازن رغم تداعيات أزمة كورونا ، لافتا ان مؤسسة فيتش حافظت على ترتيب مصر لنظرة المستقبلية كما هو مشيرا الى ان هذه المؤسسة متشددة جدًا.





واشار الى ان اذا تزايدت اعداد الاصابات سوف ينخفض مؤشرات الاقتصاد المصري.





واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير السكة الخديد لافتا ان مجلس الوزراء ناقش تطوير السكة الخديد بخطة استثمارية تقترب من ترليون جنيه مصر.