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برلمان

اجتماع لجان الوفد بقنا لدعم مرشح الحزب نان نصر الله

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:08 م
إجتماع لجان الوفد
إجتماع لجان الوفد بقنا لدعم مرشح الحزب نان نصر الله
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معتز الخصوصى

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة قنا اجتماعًا موسعًا، برئاسة النائب عبد السلام الشيخ، وبحضور السكرتير العام ياسر الضوى، لوضع إستراتيجية دعم مرشح الحزب نان نصر الله على المقعد الفردي عن دائرة قنا، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والذى حصل على رمز النخلة رقم 22 فى قائمة الفردي من بين 42 مرشحًا تم قبول أوراق ترشحهم في قنا. 

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة والأمور التنظيمية التي تتعلق بكيفية إدارة الحملة الانتخابية، ومتابعة ورصد اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة ، وذلك لدعم مرشح الوفد نان نصر الله ، عن المقاعد الفردية بقنا في مجلس الشيوخ. 

كما تناول الاجتماع الذي ضم العديد من رؤساء اللجان الفرعية، وعلى رأسهم العمدة عبد الباقي عثمان رئيس لجنة الوفد بمركز أبو تشت، ومحمد أنور رئيس لجنة الوفد بفرشوط، واحمد شمندى رئيس لجنة الوفد بنجع حمادي، إضافة لعدد كبير من أعضاء الحزب ورؤساء اللجان العامة والفرعية والنوعية بوفد قنا، حيث تناولوا عددًا من الموضوعات التي تصب جميعها في كيفية تسخير كافة آليات حزب الوفد ولجانه في قنا، لدعم مرشح الحزب بالمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع أعلن الجميع وعلى رأسهم النائب الوفدي عبد السلام الشيخ دعم مرشح الوفد بقنا، بكافة الإمكانيات التي يمتلكها رؤساء وأعضاء اللجان على مستوى المحافظة لاقتناص مقعد لمرشح الوفد بقنا.
اجتماع لجان الوفد بقنا لدعم مرشح الحزب نان نصر الله
اجتماع لجان الوفد بقنا لدعم مرشح الحزب نان نصر الله
اجتماع لجان الوفد بقنا لدعم مرشح الحزب نان نصر الله
اجتماع لجان الوفد بقنا لدعم مرشح الحزب نان نصر الله
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