قبل سنة وأكثر.. الانتخابات تدق أبواب الأهلي

رغم أنه يتبقى نحو 15 شهرا على انتخابات مجلس إدارة الأهلي، لكن يبدو أن العملية الأكثر شراسة قد دقت الأبواب بصورة واضحة بعد ان بات الكلام فيها بشكل معلن وواضح عكس الفترة الماضية التي كانت الامور تدور بشكل أكثر خارج أسوار القلعة الحمراء.
ولم تكن تصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة عن دعمه لحسام غالي حال ترشحه هي السبب الرئيسي كما يدعي البعض، ولكن الحقيقة أن هناك تحركات واضحة لعدد من الشخصيات التي ترغب في الترشح.
1- محمود طاهر
لم يكن خروج محمود طاهر رئيس النادي الأسبق بتصريحات في وسائل الإعلام من قبيل الصدفة ولكنه اعلن عن تواجده وعدم إبتعاده ، ورغم نفي تفكيره في الترشح ضدالحقيقة - حسب مصادر- أنه يعقد جلسات غير مباشرة لدراسة الموقف بالكامل مع التخلي عن بعض أسباب الهجوم عليه في الفترة الماضية.
2- طاهر أبوزيد
يظهر في المشهد من بعيد طاهر أبوزيد كأحد نجوم القلعة الحمراء ووزير الرياضة السابق ، وهناك في مقر مدينة نصر له شعبية تتحدث عن تفكيره في دخول المشهد الإنتخابي من جديد.
3- شخصيات من داخل المجلس الحالي
يتحدث أعضاء النادي عن وجود إتصالات من أعضاء المجلس الحالي وتربيطات تدور في الكواليس وتغييرات خاصة أن بعضهم قد يترشح علي مقاعد أخري غير اللي يتبؤها حاليًا، سواء بسبب تغيير الشريحة العمرية أو غيرها.
4- أصوات جديدة
يظهر في المشهد أسماء قد تتصدر المشهد في الفترة المقبلة ولديها نية في الترشح مثل محمد الغزواي وبعض العناصر الشابة التي برزت في لجان النادي الحالية.
5- أسماء تحظي بدعم شديد
حالة الفراغ الكروي بسبب توقف النشاط الرياضي أفرزت عن ظهور دعم هائل لبعض الشخصيات لخوض الإنتخابات المقبلة رغم عدم إعلان الأشخاص نفسها ذلك مثل حسام غالي وعماد متعب ووجوة نسائية خاصة أن البعض يري وجود منافسة أمام الدكتورة رانيا علواني.
ومن المقرر أن تجري إنتخابات مجلس إدارة الأهلي في نهاية عام 2021.