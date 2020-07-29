قبل سنة وأكثر.. الانتخابات تدق أبواب الأهلي

رغم أنه يتبقى نحو 15 شهرا على انتخابات مجلس إدارة الأهلي، لكن يبدو أن العملية الأكثر شراسة قد دقت الأبواب بصورة واضحة بعد ان بات الكلام فيها بشكل معلن وواضح عكس الفترة الماضية التي كانت الامور تدور بشكل أكثر خارج أسوار القلعة الحمراء.





ولم تكن تصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة عن دعمه لحسام غالي حال ترشحه هي السبب الرئيسي كما يدعي البعض، ولكن الحقيقة أن هناك تحركات واضحة لعدد من الشخصيات التي ترغب في الترشح.





1- محمود طاهر

لم يكن خروج محمود طاهر رئيس النادي الأسبق بتصريحات في وسائل الإعلام من قبيل الصدفة ولكنه اعلن عن تواجده وعدم إبتعاده ، ورغم نفي تفكيره في الترشح ضدالحقيقة - حسب مصادر- أنه يعقد جلسات غير مباشرة لدراسة الموقف بالكامل مع التخلي عن بعض أسباب الهجوم عليه في الفترة الماضية.





2- طاهر أبوزيد

يظهر في المشهد من بعيد طاهر أبوزيد كأحد نجوم القلعة الحمراء ووزير الرياضة السابق ، وهناك في مقر مدينة نصر له شعبية تتحدث عن تفكيره في دخول المشهد الإنتخابي من جديد.





3- شخصيات من داخل المجلس الحالي

يتحدث أعضاء النادي عن وجود إتصالات من أعضاء المجلس الحالي وتربيطات تدور في الكواليس وتغييرات خاصة أن بعضهم قد يترشح علي مقاعد أخري غير اللي يتبؤها حاليًا، سواء بسبب تغيير الشريحة العمرية أو غيرها.





4- أصوات جديدة

يظهر في المشهد أسماء قد تتصدر المشهد في الفترة المقبلة ولديها نية في الترشح مثل محمد الغزواي وبعض العناصر الشابة التي برزت في لجان النادي الحالية.





5- أسماء تحظي بدعم شديد

حالة الفراغ الكروي بسبب توقف النشاط الرياضي أفرزت عن ظهور دعم هائل لبعض الشخصيات لخوض الإنتخابات المقبلة رغم عدم إعلان الأشخاص نفسها ذلك مثل حسام غالي وعماد متعب ووجوة نسائية خاصة أن البعض يري وجود منافسة أمام الدكتورة رانيا علواني.





ومن المقرر أن تجري إنتخابات مجلس إدارة الأهلي في نهاية عام 2021.