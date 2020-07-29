على مقاعد الفردي.. حزب الجيل يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بـ 5 مرشحين

أعلن حزب الجيل الديمقراطي خوضه الانتخابات على المقاعد الفردية بـ5 مرشحين يتمتعون بحب الجماهير وثقة الناخبين، وهم شريف حمودة واللواء بهاء الدين سيف النصر متولى فى محافظة القاهرة والمهندس محب الدين مصطفى فى الإسكندرية وحسين عبد اللطيف ايوب فى الدقهلية وعميد شرطة ناصر مصطفى حسين فى أسوان.





وأشار الجيل فى بيان، الأربعاء، إلى ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتراصها فى هذه الانتخابات خلف الرئيس وقواتنا المسلحة والشرطة وهم يواجهون تحديات كبيرة لم يواجهها الوطن الغالى من قبل وأكد الجيل إيمانه بوقوف الدولة على مسافة واحدة من كل المرشحين الذين يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية إثراء للعملية الإنتخابية واستجابة لنداء الرئيس والدستور.





كما أعرب الحزب عن ثقته في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارة انتخابات حرة ونزيهة فى ظل جائحة كورونا يكون الحكم فيها إلى الصندوق.



