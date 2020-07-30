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بين الناس

أجيب منين 2000 جنيه شهريا.. جابر يشكو من احتساب مبالغ خرافية على فاتورة الكهرباء

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن جابر مجدي أحمد، المقيم في شارع الحمام القديم بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من احتساب مبالغ غير حقيقية على فاتورة الكهرباء.


وكتب الشاكي في رسالته: "أشكو وجود  تقدير غير حقيقي  لقيمة الفواتير الصادرة من الفرع التجاري بقطاع كهرباء محافظة قنا غرب في إصدار فواتير الكهرباء، وذلك من خلال احتساب قيمة استهلاك الكهرباء بكود "معطل" بمبالغ خيالية تصل إلى أكثر من 2000 جنيه شهريًا، على الرغم من أن هذه المبالغ تم إصدارها لاستهلاك الكهرباء في فصل الشتاء.. على وحدة سكنية تسكنها والدتي فقط".


للتواصل مع القارئ/ 01064400676


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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