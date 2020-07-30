منذ 2015 .. مريام تستغيث من عدم استلام وحدتها السكنية فى دار مصر بالتجمع

استغاثت السيدة مريام اسكندر عزيز ، المقيمة 26 ب شارع الزيتون في القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدتها السكنية التى تقدمت للحصول عليها بمشروع دار مصر الاندلس التجمع الخامس رغم دفع الأقساط ولكن لم يتم التسليم حتى الآن وتم التقدم بعدة شكاوى إلى جهاز التجمع الثالث دون جدوى فى حين أنها تقيم فى شقة إيجار جديد مما يحملها أعباء مالية اضافية.





وتقول فى شكواها: إنها تم التعاقد عام 2015 والاستلام حسب التعاقد بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد وحتى الآن وبعد مرور أاكثر من خمس سنوات لم يتم الانتهاء أو التسليم.





وناشدت سرعة استلام الشقة للنقل والإقامة بسبب عدم القدرة على تحمل الأعباء المالية الخاصة بالإيجارات ودفع الأقساط.





وللتواصل: 02228627216





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



