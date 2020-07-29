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نيابة أمن الدولة العليا.. التموين تكشف عن إجراء صارم ضد شوادر بيع الأضاحي غير المرخصة.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إجراءات الوزارة للتعامل مع شكاوي المواطنين خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن هناك رقابة على مدار الساعة فى الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

وقال مخيمر، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن هناك تعليمات واضحة بالتحرك فورًا للتعامل مع أي شكوى تصل من المواطنين، لافتا إلى أن أي شادر لبيع الأضاحي بشكل غير مرخص سيتم مصادرة اللحوم الموجود به. 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انه من ضمن الإجراءات أيضا إحالة المسئول عن الشادر لنيابة أمن الدولة العليا، متابعا أن هناك غرامة فورية 5 آلاف جنيه للذبح في الشوارع هذا العام.

في السياق نفسه أشار أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المجازر بها أطباء للكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها حفاظًا على الصحة العامة. 
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